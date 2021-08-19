إثيوبيا تنتقد موقف أمريكا بشأن أزمة تجراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انتقدت إثيوبيا، الخميس، موقف الولايات المتحدة بشأن أزمة تجراي، واصفة إياه بـ"غير المتوازن".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي اليوم الخميس.

وقال مفتي: "أبلغنا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أن موقف بلاده بشأن أزمة تجراي غير متوازن وأنه يشجع جبهة تصنفها إثيوبيا إرهابية".

وأضاف: "كما تم إبلاغه بتحفظنا لعدم إدانة الولايات المتحدة لجرائم جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار وتجاهلها للانتخابات الإثيوبية".

وتابع: "لاحظنا في لقاءات المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي بعض التغيرات، نحسب أنها ستتطور لتناسب العلاقات التاريخية بين البلدين".

وأشار إلى أن فيلتمان أكد موقف بلاده الثابت مع سيادة ووحدة إثيوبيا.