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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إثيوبيا تنتقد موقف أمريكا بشأن أزمة تجراي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
انتقدت إثيوبيا، الخميس، موقف الولايات المتحدة بشأن أزمة تجراي، واصفة إياه بـ"غير المتوازن".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي اليوم الخميس.
وقال مفتي: "أبلغنا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أن موقف بلاده بشأن أزمة تجراي غير متوازن وأنه يشجع جبهة تصنفها إثيوبيا إرهابية".
وأضاف: "كما تم إبلاغه بتحفظنا لعدم إدانة الولايات المتحدة لجرائم جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار وتجاهلها للانتخابات الإثيوبية".
وتابع: "لاحظنا في لقاءات المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي بعض التغيرات، نحسب أنها ستتطور لتناسب العلاقات التاريخية بين البلدين".
وأشار إلى أن فيلتمان أكد موقف بلاده الثابت مع سيادة ووحدة إثيوبيا.