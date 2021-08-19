شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: الإمارات في مرحلة تعزيز العلاقات مع الجميع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الإمارات في مرحلة بناء الجسور وتعزيزها وترميمها، مرحلة تعزيز العلاقات مع الجميع، ومواءمة الاقتصاد والسياسة.



وقال عبر تويتر: "الإمارات في مرحلة بناء الجسور وتعزيزها وترميمها،مرحلة تعزيز العلاقات مع الجميع،ومواءمة الاقتصاد والسياسة. ولن يقف تباين التوجهات تجاه بعض القضايا حجر عثرة أمام التواصل وتعزيز فرص الاستقرار والازدهار والتنمية، وننطلق في هذا الاتجاه برصيد راسخ من المصداقية، وشبكة واسعة من العلاقات".