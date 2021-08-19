القيادة المركزية الأمريكية: الولايات المتحدة ليست لديها القدرة حاليا على مساعدة العاجزين على الوصول إلى مطار كابول

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الولايات المتحدة إنها لم تعد ترى في الرئيس الأفغاني الهارب، أشرف غني، شخصية بموقع مسؤولية في البلاد، مؤكدة أنها تتواصل مع حركة "طالبان" لمطالبتها بعدم اعتراض طريق الراغبين في الرحيل من البلاد.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، في مؤتمر صحفي من واشنطن، اليوم الأربعاء: "رأينا إعلان الإمارات هذا الصباح أن الحكومة رحبت بغني، وهذا هو الحال، لم يعد شخصية (رسمية) في أفغانستان".

أعلنت الإمارات أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الذي غادر بلاده على متن طائرة، الأحد الماضي، مع أسرته، يتواجد حاليا على أراضيها لاعتبارات إنسانية.

وقال غني في خطاب لاحق أكد تواجده في الإمارات، إنه كان على تواصل مع "طالبان" قبل خروجه من البلاد حتى يتم الاتفاق على انتقال السلطة وفق مصالحة، ولكن الحركة نكثت بوعودها بعدم دخول العاصمة ودخلتها قبل "الموعد المحدد"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال المؤتمر، حول مسألة تسهيل وصول الأفغان الراغبين في الرحيل إلى مطار كابول: "أنا بالتأكيد لا أريد أن أفعل أي شيء لجعل المطار أقل أمانًا، ولن نفعل ذلك". وأضاف: "لكننا سنستمر في التنسيق مع طالبان، ومنع التصعيد، والتأكد من أن هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون للوصول إلى المطار لديهم المؤهلات الصحيحة لضمان المرور. كانت طالبان تتحقق من أوراق الاعتماد هذه، وإذا كانت بحوزتهم، فليسمحوا لهم بالمرور".

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، مارك ميلي، في كلمته، أن الولايات المتحدة ليست لديها القدرة حاليا على مساعدة العاجزين على الوصول إلى مطار كابول، موضحا أن "القضية الكبرى هي الآن معالجة وضع الموجودين في حرم المطار".