مقتل امرأتين بحادث إطلاق نار في ولاية إنديانا الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 دقائق

قتلت امرأتان في حادث إطلاق نار بمصنع في ولاية إنديانا الأمريكية، بحسب ما أفادت به قناة “ABC” الأمريكية.

ونقلت القناة عن مكتب رئيس الشرطة المحلية أن حادث إطلاق النار وقع في موقف للسيارات بالقرب من المصنع. وأضاف أن رجلا يعمل في هذا المصنع أطلق النار على زملائه ثم حاول الفرار على متن سيارته، لكنه تعرض لحادث مروري على الفور تقريبا وتم احتجازه.

أضافت الشرطة أنه لا تتوفر لديها حاليا أي معلومات حول أسباب الاعتداء، متابعة أن كل المشاركين في الحادث كانوا يعملون في المصنع الذي ينتج مقاعد للسيارات.

وشرعت مؤخرا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملة تستهدف مواجهة العنف المسلح، وتسعى عبر إجراءات جديدة إلى وضع قواعد لحيازة أسلحة معينة.

وأصدر بايدن، في وقت سابق أمرا يستهدف أسلحة محلية الصنع، وقال بعد يوم من حادث إطلاق نار جماعي في ساوث كارولينا إن “العنف المسلح في هذه البلاد وباء يتسبب لنا في إحراج دولي… كل يوم في هذا البلد يتم إطلاق النار على 315 شخصاً – كل يوم”.

ووصفت الرابطة الوطنية للأسلحة، وهي أكبر جماعة ضغط معنية بالحق في حمل السلاح في الولايات المتحدة، حملة بايدن إزاء حيازة الأسلحة بأنها “متطرفة”.

وتشير إحصاءات إلى أن عدد قتلى العنف المسلح خلال العام الجاري في الولايات المتحدة بلغ 12,395، بينهم 147 سقطوا في حوادث إطلاق نار جماعي.

وسقط العام الماضي جراء العنف المسلح في الولايات المتحدة 43,549 بينهم 610 في حوادث إطلاق نار جماعي، بحسب موقع GVA الإلكتروني الذي يؤرشف حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة.