طالبان تدعو الأفغان لمغادرة مطار كابول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

دعت حركة طالبان المواطنين الأفغان إلى مغادرة مطار كابل، وذلك بعد سقوط عدد من الضحايا بسبب التدافع.

قال مسؤولون من حركة “طالبان” وحلف شمال الأطلسي إن 12 شخصا قتلوا في مطار كابول ومحيطه منذ سيطرة الحركة على المدينة يوم الأحد.

وقال مسؤول من “طالبان” طلب عدم نشر اسمه، اليوم الخميس إن الوفيات نجمت إما عن طلقات نارية أو تدافع.

وحث “المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم، إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في السفر”.

هذ واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) و”طالبان” يوم أمس الأربعاء، أن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابول.

وقال البنتاغون إن “القوات الأمريكية في مطار كابول أطلقت رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود، لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات”.

بدوره، قال مسؤول في “طالبان” لوكالة “رويترز” إن قيادات وعناصر للحركة أطلقوا اليوم الرصاص في الهواء لتفريق الحشود أمام مطار كابول، “دون نية لإصابة أحد”.

يستمر عدد كبير من المواطنين الأفغان، بشكل يائس، محاولة الفرار من البلاد، عبر السفر على متن أي طائرة ممكنة في مطار كابل، الأمر الذي أدى لأزمة كارثية الأربعاء.