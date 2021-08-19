زلزال هايتي.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2189 قتيلا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

أعلنت دائرة الحماية المدينة في هايتي، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الأخير في البلاد إلى 2189 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح.

وأضافت الدائرة أنه تم تسجيل 1832 قتيلا في مقاطعة الجنوب و218 قتيلا في مقاطعة غراند أنس و137 قتيلا في مقاطعة نيب.

ووقع في هايتي صباح 14 أغسطس الجاري زلزال بقوة 7,2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 125 كيلومترا غربي العاصمة بورت أوبرنس. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد. كما أعلنت حدادا وطنيا على ضحايا الزلزال لمدة 3 أيام.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومتاجر ومنازل ومبانٍ وعلق مئات الأشخاص تحت الأنقاض.

ويشهد جنوب غرب البلاد فوضى عارمة في وقت يواجه فيه المنكوبون بسبب الزلزال أيضاً أمطارًا غزيرة ناجمة عن مرور الإعصار “غرايس”.

وأوضح مدير الحماية المدنية الهايتية جيري تشاندلر “لدينا تقريباً 600 ألف شخص متضررين بشكل مباشر وبحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية”.