بايدن: قواتنا ستبقى في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن قواته ستبقى في أفغانستان لحين إجلاء جميع الأمريكيين.

وقال بايدن، الأربعاء، إن قوات بلاده ستبقى في أفغانستان لحين إجلاء جميع مواطني الولايات المتحدة حتى لو تطلب ذلك البقاء لما بعد موعد الانسحاب في 31 أغسطس/ آب.

وكان الرئيس الأمريكي أشار إلى أنّ “حدوث فوضى” في أفغانستان كانت أمراً لا مفرّ منه بعد أن قرّرت الولايات المتّحدة الانسحاب من أفغانستان وإسدال الستارة على حرب استمرّت عقدين.

وقال بايدن، إنّه لا يعلم كيف كان ممكناً لبلاده أن تنسحب من أفغانستان “بدون حدوث فوضى”.

وأقر بايدن بوجود “صعوبات” في إجلاء الأفغان الذين تعاونوا مع بلاده من أفغانستان.

وتمكنت حركة طالبان، الاثنين الماضي، السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.