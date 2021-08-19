5 شروط لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الأربعاء، عن خمسة شروط يتوجب على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان، الالتزام بها لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي.

وقال لودريان في مقابلة مع شبكة ”بي إف إم تي في“ الإخبارية الفرنسية ”أعلم أنهم (طالبان) يبذلون جهودا كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال“.

وأضاف ”إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافا دوليا، فيتعين عليهم أولا أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ومن ثم عليهم أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذا للإرهاب. يجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية“.

وتابع الوزير الفرنسي تعداد الشروط بقوله، إنه يجب على طالبان أيضا ”أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، ويجب عليهم كذلك أن يحترموا الحقوق، ولا سيما حقوق المرأة. إنهم يصرحون بذلك ولكن يجب أن يفعلوه“.

أما الشرط الخامس والأخير وفقا للودريان فهو ”أن يشكلوا حكومة انتقالية“.

وأوضح الوزير الفرنسي أن ”هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي. بعدها سنرى، لكن في الوقت الحالي، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقق حتى الآن“.

وحذر لودريان طالبان من أنهم إذا لم يلبوا هذه المطالب ”فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي، وسيتعين جعلهم يعيشون وضع المنبوذين هذا.. سيتطلب الأمر قدرا كبيرا من الحزم“.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، عن استقبال بلده لنحو 800 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان، مشيرا إلى إرسال طائرتين عسكريتين مصحوبتين بقوات، للمساعدة في هذه العملية.

وقال ماكرون في خطاب نقل على التلفزيون مباشرة، إن فرنسا ”ستخرج بمبادرات مع الدول الحليفة، مثل: بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، لضمان منع تحول أفغانستان مجددا إلى معقل للإرهاب“.

وحذر من أن ”مجموعات متشددة موجودة في أفغانستان ستسعى إلى استغلال انعدام الاستقرار“، داعيا إلى ”رد دولي مسؤول وموحد“.

وأضاف ”إنه رهان من أجل السلام والاستقرار الدوليين ضد عدو مشترك، الإرهاب ومن يدعمونه.. سنقوم بكل ما هو ممكن لتتمكن روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من التعاون بفاعلية لأن مصالحنا واحدة“.