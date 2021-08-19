وفد أمني إماراتي يزور تركيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بدأ وفد أمني إماراتي، برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ “طحنون بن زايد آل نهيان” زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى العاصمة التركية، أنقرة، وفقاً لما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، “وام”.

وبينت الوكالة أن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان” قد استقبل الأبعاء، الوفد الإماراتي، حيث عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً في العاصمة، أنقرة، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز عل سبل تحسين العلاقات الثنائية بين أبو ظبي وأنقرة، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

إلى جانب ذلك، أشار الوكالة إلى أن الوفد بحث مع “أردوغان” التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، لافتةً إلى أن الشيخ “طحنون” نقل إلى “أردوغان” تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، وولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد”.

يذكر أن العلاقات بين الإمارات وتركية قد شهدت انهياراً كبيراً خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد اتهام أبو ظبي للحكومة التركية بالتدخل في شؤون الدول العربية من خلال دعم فروع جماعة الإخوان المسلمين في تلك البلدان.

تزامنا، كشف الرئيس التركي أردوغان عقب الاجتماع عن إجراء حكومته اتصالات مع أبوظبي في الآونة الأخيرة، والتي قال إنها أحرزت بعض التقدم، مضيفاً: “إذا سارت المفاوضات بشكل جيد سيكون للإمارات استثمارات ضخمة في تركيا”.