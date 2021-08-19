تعرف على إجراءات السفر إلى الكويت

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي عن شروط وضوابط دخول المسافرين إلى دولة الكويت، حيث يسمح بدخول الفئات المحصنة باللقاحات المعتمدة بدولة الكويت، وهي جرعتان من لقاحات "فايزر - أكسفورد - مويردنا" أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.



وفيما يخص الحاصلين على جرعتين من إحدى اللقاحات التالية غير المعتمدة في الكويت وهي "سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك"، فيسمح لهم بالدخول بشرط الحصول على جرعة واحدة من إحدى اللقاحات المعتمدة في الكويت.

الإجراءات

- فحص PCR سلبي خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى الكويت تطبق على الجميع.

-التسجيل في تطبيق "شلونك".

- حجر منزلي لمدة 7 أيام من تاريخ الوصول تطبق على المواطن والمقيم والزائر المحصن.

- فحص PCR خلال 24 ساعة من الوصول تطبق على الزائر المحصن.

- حجر مؤسسي لمدة 7 أيام ثم حجر منزلي لمدة 7 أيام أخرى تطبق على المواطن والمقيم والزائر غير المحصن.

- دفع قيمة فحصين PCR قبل القدوم عن طريق منصة (كويت مسافر) وذلك لعمل فحصين في اليوم الأول واليوم السادس من الحجر المؤسسي.

- توقيع تعهد عند الوصول بشأن التسجيل في تطبيق "شلونك" بواسطة رقم هاتف محلي.

- في حال رغبة المحصنين القادمين بإنهاء الحجر يمكن القيام بفحص PCR واحد داخل دولة الكويت خلال 7 أيام وينهى الحجر في حال ثبوت خلوهم من الفيروس.

ويتم إثبات حالة التحصين بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الكويت عن طريق أحد التطبيقين "مناعة/هويتي"، وللقادمين من الخارج عن طريق إبراز شهادة التطعيم المتضمنة على البيانات التالية، اسم مطابق لجواز السفر - نوع اللقاح - تاريخ أخذ الجرعات - اسم جهة التطعيم - رمز QR قابل للتأكد إلكترونيا.