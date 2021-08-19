شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 22.4 مليون جرعة لقاحات كورونا في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إنه تم إعطاء 4ر22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 94ر1 مليون، والوفيات 18 ألفا و .242 وسجلت هولندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و25 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.