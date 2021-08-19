شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تدرس تخفيف قيود كورونا الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان اوشا اليوم الخميس إنه ربما يتم تخفيف بعض قيود مكافحة فيروس كورونا الشهر المقبل في حال أثبتت إجراءات الاغلاق فعاليتها في الحد من الاصابات.

وطالب تشان أوشا جميع المواطنين بالالتزام بقواعد مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إجراءات الاغلاق الفعالة سوف تساعد في الحد من حالات الاصابة والوفيات الجديدة بصورة أسرع.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن تشان أوشا قال في منشور بصفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه على الرغم من استمرار ارتفاع حالات الاصابة اليومية إلى أكثر من 20 ألف حالة، فإن هناك دلالات إيجابية على أن معدلات العدوى تتباطأ منذ بدء تطبيق إجراءات الاغلاق في منتصف يوليو الماضي.

وأشار تشان أوشا إلى أنه خلال الايام الماضية تجاوزت حالات الشفاء حالات الاصابة الجديدة.

مع ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن الأمر المقلق هو حالات الوفاة، على الرغم من أنها مازالت أقل من معدل الوفاة العالمي. وكتب تشان أوشا " لا نريد أن يموت أي شخص".

وكانت تايلاند قد سجلت حصلية وفيات يومية قياسية أمس الأربعاء بلغت 312 حالة، بالاضافة إلى 20 الفا و 515 حالة إصابة.