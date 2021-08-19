المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية تعلن عن إخماد كافة الحرائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في بيان أمس الأربعاء، عن إخماد كافة الحرائق عبر التراب الوطني، بعد أكثر من أسبوع على اندلاع العشرات من الحرائق المتزامنة في عدّة ولايات من شمال الوطن.



وحسب بيان الحماية المدنية، فقد سمح تدخل ذات المصالح في خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بإخماد 07 حرائق اندلعت بغابات 06 ولايات، هي عين الدفلى، سطيف، خنشلة، البليدة، بجاية، جيجل (حريقان).

وبعد السيطرة على هذه الحرائق، لم تسجّل الحماية المدنية أية حرائق غابية جديدة إلى غاية الساعة الثامنة 08:00 من صباح أمس، بحسب صحيفة "البلاد" الجزائرية.