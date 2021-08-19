تعرف على إجراءات السفر إلى الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي عن شروط وضوابط دخول المسافرين إلى دولة الكويت، حيث يسمح بدخول الفئات المحصنة باللقاحات المعتمدة بدولة الكويت، وهي جرعتان من لقاحات "فايزر - أكسفورد - مويردنا" أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.



وفيما يخص الحاصلين على جرعتين من إحدى اللقاحات التالية غير المعتمدة في الكويت وهي "سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك"، فيسمح لهم بالدخول بشرط الحصول على جرعة واحدة من إحدى اللقاحات المعتمدة في الكويت.

الإجراءات

- فحص PCR سلبي خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى الكويت تطبق على الجميع.

-التسجيل في تطبيق "شلونك".

- حجر منزلي لمدة 7 أيام من تاريخ الوصول تطبق على المواطن والمقيم والزائر المحصن.

- فحص PCR خلال 24 ساعة من الوصول تطبق على الزائر المحصن.

- حجر مؤسسي لمدة 7 أيام ثم حجر منزلي لمدة 7 أيام أخرى تطبق على المواطن والمقيم والزائر غير المحصن.

- دفع قيمة فحصين PCR قبل القدوم عن طريق منصة (كويت مسافر) وذلك لعمل فحصين في اليوم الأول واليوم السادس من الحجر المؤسسي.

- توقيع تعهد عند الوصول بشأن التسجيل في تطبيق "شلونك" بواسطة رقم هاتف محلي.

- في حال رغبة المحصنين القادمين بإنهاء الحجر يمكن القيام بفحص PCR واحد داخل دولة الكويت خلال 7 أيام وينهى الحجر في حال ثبوت خلوهم من الفيروس.

ويتم إثبات حالة التحصين بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الكويت عن طريق أحد التطبيقين "مناعة/هويتي"، وللقادمين من الخارج عن طريق إبراز شهادة التطعيم المتضمنة على البيانات التالية، اسم مطابق لجواز السفر - نوع اللقاح - تاريخ أخذ الجرعات - اسم جهة التطعيم - رمز QR قابل للتأكد إلكترونيا.