شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبوظبي تعلن تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني واعتماد اكتماله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني في الإمارة واعتماد اكتماله اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.



تشكر لجنة الطوارئ والأزمات الجمهور على تعاونه وتؤكد أهمية التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو من الساعة 12 إلى 5 صباحا، وتقيد الحركة المرورية وحركة الجمهور وتوقف وسائل النقل العام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.