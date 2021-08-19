الولايات المتحدة تؤكد أنها لم تعد تعتبر أشرف غني طرفاً في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها لم تعد تعتبر أشرف غني طرفاً في أفغانستان، وذلك بعد وقت قصير من تعهد الأخير بالعودة إلى البلاد.



وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان للصحفيين في واشنطن، إن أشرف غني "لم يعد شخصية لها دور في أفغانستان".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إنه تنازل عن السلطة لأنه لم يرد إراقة الدماء في العاصمة كابول.

وكشف الرئيس الأفغاني السابق في كلمة ألقاها للأمة، عن أن "عناصر حركة طالبان أرادوا تكرار الفضائح التي وقعت في أفغانستان قبل 20 عاما".

وشدد الرئيس الأفغاني السابق على احترامه "جهود رئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله"، ولفت إلى أنه سيعود إلى أفغانستان في المستقبل القريب.

فيما أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأربعاء بأن دولة الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني السابق غني وأسرته وذلك لاعتبارات إنسانية.

وكان الرئيس الأفغاني السابق خرج من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة، يوم الأحد الماضي.