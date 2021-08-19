عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف في مطار العاصة الأفغانية، كابول، إلى 12 شخصا، فيما دعت طالبان المواطنين إلى العودة لديارهم.



ونقلت "رويترز" عن مسؤول بطالبان، لم تسمه، أن اجتماعات تشاورية جارية بين زعماء الحركة ومسؤولين من الحكومة الأفغانية السابقة.

وحول شكل الحكومة الجديد، أضاف المسؤول: "سنعرض مواقع في الحكومة الجديدة على بعض أفراد النظام السابق، وسنشاور النساء وسيكن لهم دور في الإدارة الجديدة".

ودعا الناس إلى مغادرة المطار والذهاب لديارهم ما لم يكن لديهم حق قانوني في السفر، قائلا: "لا نريد أن نؤذي أحدا في المطار".

فيما قال مسؤولون من طالبان وحلف شمال الأطلسي إن 12 شخصا قتلوا في المطار بالعاصمة الأفغانية كابول ومحيطه منذ سيطرة الحركة على المدينة يوم الأحد، مما أثار اندفاع أشخاص خائفين يحاولون المغادرة.

وأشار مسؤول بحركة طالبان إلى أن الوفيات نجمت إما عن طلقات نارية أو تدافع.

وشهد المطار يوم الإثنين فوضى عارمة، جراء توافد حشود الأفغان للبحث عن خروج آمن من البلاد، بعد سيطرة طالبان، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق الحشود، وتعلّق البعض بطائرة نقل عسكرية أمريكية أثناء استعدادها للإقلاع، ما أدى لسقوط قتلى.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة بًثت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المدنيين وقد غزوا الممر الوحيد للمطار وتدافعوا لركوب الدرج والجلوس أعلى الطائرات آملين في السفر، خارج أفغانستان.

واضطرت القوات الأمريكية التي تدير المطار إلى وقف الرحلات يوم الإثنين الماضي، بعدما اجتاح آلاف الأفغان المطار، بحثا عن مكان على رحلة للخروج، لكنها استؤنفت الثلاثاء بعد السيطرة على الوضع.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، ودول أخرى لها بعثات في أفغانستان، إلى إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين عبر مطار كابول، وهو السبيل الوحيد للدخول والخروج للكثيرين في البلاد.