أمريكا.. بايدن يختلف مع زعماء العالم بشأن جرعات منشطة للأمريكيين ضد كورونا

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء إنه يختلف مع زعماء العالم، الذين يطالبون بضرورة حصول دول أخرى على الجرعات الأولى لها من لقاح كورونا قبل أن يحصل الأمريكيون على جرعة منشطة.



وأضاف بايدن في كلمة "يمكننا أن نعتني بأمريكا وأن نساعد العالم في نفس الوقت"، مشيرا إلى أنه يتعين حصول الأمريكيين على جرعة منشطة بعد ثمانية أشهر من جرعتهم الثانية.