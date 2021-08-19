نيوزيلندا توافق على إعطاء لقاح فايزر للأطفال

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الخميس أن نيوزيلندا وافقت على إعطاء لقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا للأطفال والمراهقين في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع تفشي الفيروس.



ودخلت البلاد في إغلاق سريع يوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس انتقلت محليا، وهي الأولى منذ ما يقرب من ستة أشهر. وزادت الإصابات في أوكلاند إلى 21 حالة حيث تم الإبلاغ عن 11 إصابة جديدة اليوم الخميس.

وأعلنت أردرن أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما سيكونون مؤهلين الآن للحصول على لقاح فيروس كورونا من شركتي "فايزر/بيونتيك".

وقالت أردرن: "إنه آمن وهو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

وكان اللقاح قد تمت الموافقة عليه مع الأشخاص البالغين من العمر 16 عاما فأكثر.