تحطم مقاتلة "ميج 29" ومصرع قائدها جنوبي روسيا

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

تحطمت مقاتلة روسية من طراز "ميج 29" في مقاطعة آستراخان جنوبي روسيا، فيما سقط قائدها غارقا في دمائه.



وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء الخميس فإن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أكد أن الطائرة تحطمت أمس الأربعاء أثناء تنفيذها تحليقا اعتياديا بدون ذخائر.

وأضاف أن الطائرة تحطمت في منطقة خالية من السكان في ميدان أشولوك العسكري.

وسارعت السلطات الروسية إلى إرسال لجنة من القيادة العليا للقوات الجوية إلى موقع تحطم المقاتلة للوقوف على أسباب الحادث.

والخميس الماضي، أكدت وسائل إعلام روسية، مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 على متنها 16 شخصًا شرقي البلاد.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن المروحية كانت تقل سائحين في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق البلاد.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة كان على متنها 16 شخصا نجا نصفهم، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.