شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. أستراليا تعلن تسجيلها 754 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أستراليا رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الخميس، حيث أبلغت ولاية نيو ساوث ويلز عن تسجيل 681 حالة، فيما قالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان، إن رجلا في الثمانينيات من العمر توفي، ليصل عدد الوفيات في الولاية إلى 117 شخصا منذ بداية الجائحة.

ومع وجود 57 حالة جديدة منقولة محليا في فيكتوريا و16 حالة في منطقة العاصمة الأسترالية التي تضم العاصمة كانبرا، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 754 إصابة محلية في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس، وهو عدد تجاوز الرقم القياسي الذي تم تسجيله خلال الموجة الثانية من العام الماضي.

ولم يتم الإبلاغ في البداية عن أي حالات أخرى، منقولة محليا في بقية أنحاء البلاد، فيما أكدت "بيريجيكليان" إنه سيتم تمديد الإغلاق الذي تم فرضه مؤخرا في نيو ساوث ويلز، ليتماشى مع إغلاق سيدني الكبرى الذي ظل قائما منذ أكثر من سبعة أسابيع ويستمر حتى 28 آب/أغسطس على الأقل.