شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تسمح بإعطاء لقاح جديد للأطفال والمراهقين.. ما هو؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الخميس، أن نيوزيلندا وافقت على إعطاء لقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا للأطفال والمراهقين، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع تفشي الفيروس.

ودخلت البلاد في إغلاق سريع يوم الثلاثاء، بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس انتقلت محليا، وهي الأولى منذ ما يقرب من ستة أشهر، فيما زادت الإصابات في أوكلاند إلى 21 حالة حيث تم الإبلاغ عن 11 إصابة جديدة اليوم الخميس.

وذكرت "أردرن" أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما سيكونون مؤهلين الآن للحصول على لقاح فيروس كورونا من شركتي "فايزر/بيونتيك"، مبينة "إنه آمن وهو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، فيما يشار إلى أن هذا اللقاح قد تمت الموافقة عليه مع الأشخاص البالغين من العمر 16 عاما فأكثر.