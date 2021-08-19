شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 76 إصابة جديدة بكورونا بينهم 30 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 46 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، ارتفاعا من 28 في اليوم السابق، مشيرة إلى أن خمس حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية، انخفاضا من ست قبل يوم.

وبلغ عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تصنفها الصين إصابات مؤكدة، 30 ارتفاعا من 17 في اليوم السابق، ولم تُسجل أي وفيات جديدة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى الأربعاء 94546 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.