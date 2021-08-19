شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا.. بايدن يختلف مع زعماء العالم بشأن جرعات منشطة للأمريكيين ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء إنه يختلف مع زعماء العالم، الذين يطالبون بضرورة حصول دول أخرى على الجرعات الأولى لها من لقاح كورونا قبل أن يحصل الأمريكيون على جرعة منشطة.



وأضاف بايدن في كلمة "يمكننا أن نعتني بأمريكا وأن نساعد العالم في نفس الوقت"، مشيرا إلى أنه يتعين حصول الأمريكيين على جرعة منشطة بعد ثمانية أشهر من جرعتهم الثانية.