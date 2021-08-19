بأرقام مخيفة.. حصيلة ضحايا زلزال هايتي تتصاعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تضاعفت بشكل مخيف أرقام ضحايا الزلزال الأخير في هايتي منذ السبت الماضي؛ حيث تم تسجيل 2189 حالة لقت حتفها.



وبحسب سلطات الحماية المدنية في هايتي الأربعاء فإن الحصيلة المؤكدة لعدد من لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت ارتفعت إلى 2189.

وعرقلت سيول وأمطار غزيرة خلال الأيام الماضية جهود البحث عن ناجين ومساعدة من فقدوا منازلهم أو من هم بحاجة للغذاء والماء.

وسوى الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة مئات المنازل بالأرض في الدولة الفقيرة التي ما زالت تعاني من آثار زلزال آخر كبير وقع منذ 11 عاما.

ولا تزال هايتي، الواقعة في منطقة الكاريبي، بغير رئيس منذ اغتيال رئيسها جوفينيل مويس الشهر الماضي.

وجنوب غرب هايتي هو المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال خاصة مدينة لي كاي.

وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار شديدة بكنائس وفنادق ومستشفيات ومدارس أو تدميرها.

وبعد الزلزال طالب رئيس الوزراء أرييل هنري، وهو جراح أعصاب دفعت به الأزمة إلى الواجهة في الدولة المضطربة بعد اغتيال الرئيس في السابع من يوليو /تموز، بإظهار الكثير من التضامن مع بلاده.