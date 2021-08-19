عاجل.. 47 قتيلا بهجوم إرهابي في بوركينافاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قتل47 شخصا من المدنيين وقوات الأمن ومؤيدي ميليشيا موالية للحكومة في هجوم إرهابي الأربعاء شهدته بوركينافاسو غربي أفريقيا.



وأشار تقرير إلى أن 30 مدنيا و14 من قوات الأمن وثلاثة من عناصر ميليشيا موالية للحكومة قتلوا في الهجوم.

وأعلن الجيش في بوركينا فاسو، الإثنين، مقتل 13 إرهابيا وتدمير قاعدة لوجستية لهم، لدى تصدّي قواته لهجومين في شمال البلاد وشرقها.

وتقع بوركينافاسو فى منطقة الساحل، وهي منطقة ممتدة جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

وتنشط في هذا البلد جماعات مسلحة أعلن بعضها الولاء لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة.

ومنذ 2015 تواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، هجمات متزايدة تشنّها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة، أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل وأرغمت 1.3 مليون شخص على مغادرة منازلهم.