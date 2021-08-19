شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الإجراءات التى تتضمنها خطة البيئة لمواجهة الكوارث؟ القانون الجديد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون البيئة الصادر برقم 4 لسنة 1994 والمعدل فى أكتوبر 2015، عدة إجراءات يجب أن تتضمنها خطة جهاز شئون البيئة للطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية، قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك وفقا لنص المادة رقم 25 من القانون، وجاءت كما يلى:

جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التى تنتج عنها . حصر الامكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .

وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى: