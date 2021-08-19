إصابة دبلوماسيين أميركيين في ألمانيا بـ "متلازمة هافانا"

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية وصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن دبلوماسيين أميركيين اثنين على الأقل في ألمانيا اشتكيا من أعراض تشير إلى ما يسمى بـ "متلازمة هافانا".

ونقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أميركيين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن الدبلوماسيين ظهرت عليهما أعراض تشمل الدوخة والصداع الشديد وآلام الأذن والإرهاق والأرق.

وتشير هذه الظاهرة إلى مرض غامض أبلغ عنه دبلوماسيون أميركيون لأول مرة في العاصمة الكوبية هافانا عام 2016.

ولم يكن هناك في البداية تأكيد رسمي للحالات في ألمانيا. ولم ترد السفارة الأميركية في برلين على طلب من وكالة الأنباء الألمانية للتعليق.

وكان قد تم تخفيض عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا إلى الحد الأدنى بعد أن اشتكى عشرات الدبلوماسيين وأقاربهم من صداع وفقدان السمع والدوخة والغثيان.

ووردت تقارير عن شكاوى مماثلة في وقت لاحق في أجزاء أخرى من العالم، غير أن السبب المحدد لتلك المشكلات الصحية لا يزال غير واضح.