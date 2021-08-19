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قيادية بالمعارضة التركية تهاجم نظام أردوغان بسبب أفعانستان

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محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

جددت قيادية بالمعارضة التركية مطالبتها نظام رجب طيب أردوغان بسحب قواته من أفعانستان بشكل عاجل بسبب التطورت التي تشهدها البلاد حاليًا.

 

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها،ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".

 

وفي تصريحاتها انتقدت أكشينار استمرار وجود الجنود الأتراك في أفغانستان، بعد الأحداث التي شهدها مطار كابول مؤخرًا.

 

ووجهت "أكشينار"، التي يطلق عليها المرأة الحديدية، كلمات لأردوغان قائلة: "ماذا يفعل جنودنا البواسل في أفغانستان، اسحبهم على الفور".

 

واستطردت قائلة: "كل ذلك يمكن تفسيره بإدارة أشخاص عبثيين للدولة بعيدًا عن الجدية أو الكفاءة، أرى عدم جدية كبيرة، وهذا يلحق الضرر الكبير بتركيا".

 

وعبرت المعارضة التركية في أكثر من مناسبة سابقة عن مخاوفها من إصرار الحكومة على إبقاء قوات في أفغانستان، وفتح الحدود أمام المزيد من اللاجئين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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