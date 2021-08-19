تقرير يكشف قمع أردوغان ضد المعارضين

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

اعتقلت السلطات التركية 8 أشخاص بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية والدعاية لها.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

ووفق المصدر ألقت السلطات التركية القبض على 6 أتراك في العاصمة، أنقرة، من المؤيدين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بالبلاد.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة في المدينة وجهت للمعتقلين تهمة "الترويج لمنظمة إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي"

وأوضحت الصحيفة أن لا يزال البحث جاريًا للقبض على مشتبه به آخر.

على الصعيد نفسه ألقت السلطات التركية القبض على الموظفة بحزب الشعوب الديمقراطي، إيجا شيمشك، ومواطنة أخرى تدعى دفريم تمل، بعد مداهمة منزليهما، للتهمة نفسها.

وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

كما أن هناك قضية تنظر أمام المحاكم التركية في الوقت الراهن لإغلاق الحزب وإنها مشاركته بالحياة السياسية في البلاد.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.