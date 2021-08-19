مسؤولة في الخارجية الأميركية: طالبان تنتهك وعدها بالسماح بوصول الأفغان إلى مطار كابول

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







واشنطن: قالت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان الأربعاء إنّ بلادها تمارس ضغوطا على طالبان للسماح للأفغان الراغبين بالمغادرة بالوصول إلى مطار كابول الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاك الحركة لوعودها.

وقالت شيرمان للصحافيين "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، خلافا لتصريحاتها العلنية والتزاماتها تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار".

واضافت أنّ مسؤولين أميركيين، بينهم عسكريون، على اتصال في الدوحة مع طالبان "ويمررون الرسالة بشكل مباشر إلى طالبان، وهي تفيد بأننا ننتظر منهم السماح لكافة المواطنين الأميركيين وكافة رعايا دول أخرى وكافة الأفغان بالمغادرة في حال رغبوا بذلك".

وفي المقابل، لا تمنع طالبان وصول المواطنين الأميركيين إلى مطار كابول وفق ما أكدته المسؤولة في الخارجية الأميركية ولاحقاً رئيس الأركان الأميركي.