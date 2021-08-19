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أشرف غني يبدي مساندته للمحادثات بين طالبان وحميد كرزاي

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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ابوظبي: قال الرئيس الأفغاني أشرف غني الأربعاء إنه يساند المحادثات بين حركة طالبان ومسؤولين حكوميين سابقين كبار وإنه "يجري محادثات" للعودة إلى أفغانستان بعدما لجأ إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح غني في رسالة مصورة في أول ظهور له منذ أن فر من بلاده الأحد "اساند مبادرة الحكومة لمواصلة المفاوضات مع عبدلله عبدالله والرئيس السابق حميد كرزاي. أريد نجاح هذه العملية".

ونشر الرئيس الأفغاني أشرف غني رسالة مصوّرة الأربعاء في دولة الإمارات التي أكدت في وقت سابق استقباله "لاعتبارات إنسانية".

وكان غني أعلن أنّه سيتطرق إلى "التطورات الأخيرة" في بلاده قبيل بث رسالته المصورة عبر صفحته في موقع فيسبوك. علماً أنه عادر أفغانستان في نهاية الأسبوع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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