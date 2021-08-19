شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عقوبة تزوير تقارير طبى يخص الحالة النفسية والعقلية؟ القانون الجديد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رعاية المريض النفسى عقوبة التلاعب في التقارير الطبية بإثبات حالات غير صحيحة، فيما يخص الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص، وكذلك عقوبة من يتسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

ويشار إلى أن قانون رعاية المريض النفسي ينص على أنه لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى جميع الأحوال تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.