شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إفريقي يتابع جاهزية القوات الصومالية لاستلام المهام الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وفد من مجلس الأمن والسلم الإفريقي لتقييم الوضعين الأمني والسياسي في البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء خلال تواجده في الصومال قادة الأجهزة الأمنية الصومالية ومسئولي بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، لمناقشة التقدم المحرز في أمن الصومال ومدي جاهزية القوات الصومالية لاستلام المهام الأمنية من القوات الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الاتحاد الإفريقي تتحمل المسئولية الأمنية في الصومال منذ عام 2007، إلا أن التحديات الأمنية التي تشكلها حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة ما تزال كبيرة، كما أن القوات الصومالية غير جاهزة لتحمل المسئولية الأمنية.