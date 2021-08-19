شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صواريخ.. بيونج يانج تكشف عن خطوة عسكرية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية منطقة حظر لإبحار السفن قبالة الساحل الشرقي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" عن مصادر اليوم الخميس، في مؤشر على أن لديها خططًا لإطلاق صواريخ وسط تدريبات مشتركة مستمرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وصدر التحذير الملاحي من الأحد إلى الاثنين، للمناطق الشمالية الشرقية في بحر الشرق، بحسب المصادر العسكرية، فيما ذكرت يونهاب أنه عادة ما يتم إصدار مثل هذا التحذير قبل إطلاق الصواريخ، أو اختبارات الأسلحة الأخرى لتحذير السفن للابتعاد عن مناطق معينة من المتوقع أن تتأثر.

ولم تحدث أي عمليات إطلاق صواريخ باليستية فعلية أو إطلاق مدفعية خلال هذه الفترة، وفقا لمسؤولين في هيئة الأركان المشتركة في سول، وتوقع الكثيرون أن بيونج يانج قد تقوم بـ "أعمال استفزازية" للاحتجاج على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.