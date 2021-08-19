شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاغون»: تواجد 4500 جندي أمريكي حالياً في كابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون" جون كيربي، أن عدد القوات الأمريكية الموجودة حالياً في كابل يصل إلى 4500 جندي، مشيراً إلى إمكانية انضمام مئات الجنود الآخرين.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: إن مطار كابل لا يزال آمنًا ومفتوحًا لعمليات الطيران، ولا تزال الرحلات العسكرية تصل وتغادر باستمرار مع وجود عمليات طيران تجارية محدودة، بالإضافة إلى بعض الرحلات الأجنبية المتعاقد عليها القادمة والمغادرة.