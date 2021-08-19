شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 بينهم ضابط في موقع لمشروع غاز بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل سبعة أشخاص بينهم ضابط شرطة في موقع لمشروع غاز بولاية إيمو جنوب شرقي نيجيريا وفق بيان أصدرته شرطة ولاية إيمو النيجيرية.

وأفادت مصادر محلية نيجيرية أن مسلحين قتلوا ضابط شرطة وستة موظفين بشركة خدمات النفط والغاز النيجيرية خلال هجوم على موقع مشروع للغاز في الولاية الواقعة بجنوب شرقي البلاد.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية إيمو مايكل أباتام وقوع الهجوم في مكان يُسمَّى " أسا "، مشيراً إلى أن الجهود جارية لاعتقال الجناة.