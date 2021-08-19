شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص جراء فيضانات في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء فيضانات شهدتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأفادت لجنة مكافحة الحرائق والطوارئ والإنقاذ في أديس أبابا اليوم، أن عديد من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أظهرت مشاهد التقطت لعناصر الإنقاذ وهم يتفقدون المنازل المتضررة جراء الفيضانات وسط شارع غمرته المياه.

وأعلنت رئيسة بلدية العاصمة أدانتش أبيبي، على إثر تفقدها المناطق المتضررة، أن الفيضانات سببت أضراراً فادحة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، حاثةً "السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن هنالك أمطاراً غزيرة يتوقع أن تهطل في الأيام المقبلة".