شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا الجديدة في البرازيل تتخطى 41 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأربعاء، تسجيل 41714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1064 وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليونا و457897 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 571662.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا، على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.