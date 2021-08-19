شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بشروط.. السودان تعلن إجراءات جديدة تجاه المسافرين إليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية أمس الأربعاء، قراراً يقضي في السماح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج، بما في ذلك غير المواطنين القادمين من الهند، بعد توصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان.

واشترطت سلطة الطيران المدني السودانية، حصول القادمين إلى السودان على شهادة سلبية لفحص كورونا (PCR) خلال 72 ساعة أو 96 ساعة للقادمين من الأميركتين وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من عمر 8 سنوات فأكثر، موضحةً أنه في حالة مخالفة الاشتراطات الصحية، تتكفل الشركة الناقلة بتكاليف الحجر المؤسسي وإجراءات الفحص والالتزامات الأخرى لمدة 14 يوماً.