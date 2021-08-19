شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الحماية الاجتماعية 2022/2021.. 4 ملايين أسرة تستفيد من الدعم النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف برنامج الحماية الاجتماعية مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كافة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى كافة أقاليم ومحافظات الجمهورية.

وينطلق هذا البرنامج من أهمية تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي للأسر الفقيرة والمسنين وذوي القدرات الخاصة والأيتام والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الحماية التأمينية، والمساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والمسكن، والإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص تحسين الدخل.