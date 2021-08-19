تسهيلًا للطلاب.. التعليم تدرس إتاحة التنسيق للقبول بالجامعات على التابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تدرس إتاحة التنسيق للقبول بالجامعات على التابلت.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه سيتم إدراج أيقونة على التابلت للدخول على موقع التنسيق للقبول بالجامعات، تسهيلًا لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتم إتاحة موقع التنسيق قبل بدء المرحلة الأولى.

ولفت المصدر، إلى أنه سيظل التابلت مغلق لطلاب الثانوية العامة هذا العام، لحين الانتهاء من امتحانات الدور الثاني والتي تبدأ 4 سبتمبر المقبل.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن موعد فتح باب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2021.

وقال عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، إنه سيتم بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات ٢١ أغسطس لمدة ٥ أيام، و تنتهي 25 أغسطس، مؤكدًا أنه سيتم إعلان نتيجة التنسيق المرحلة 28 أغسطس.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالجامعات لهذا العام على النحو التالي:

الحد الأدنى لشعبة علوم تبدأ ٨٨.٤٪ للتسجيل في المرحلة الأولي للتنسيق.

الحد الأدنى لشعبة رياضة تبدأ ٨٠٪ للتسجيل في المرحلة الأولى للتنسيق.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية تبدأ ٦٥.٧٪ للتسجيل في المرحلة الأولى للتنسيق.