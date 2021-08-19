تنسيق الجامعات الخاصة 2021| ننشر المصروفات الدراسية لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينتظر الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للالتحاق بها خلال العام الدارسى الجديد 2022، وذلك عقب إعلان

نتيجة الثانوية العامة 2021 للعام الجاري، وبقى المصاريف الدراسة للجامعات الخاصة الشغل الشاغل بالنسبة للأهالي.

ويرصد الخليج 365 المصروفات الدراسية والكليات التي تشملها جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

توفر جامعة العلوم والتكنولوجيا بيئة تعليمية على مستوى عالمي حيث يتم احتساب الرسوم الدراسية بناء على عدد الساعات المعتمدة المسجلة في كل فصل دراسي.

وجاءت الرسوم الدراسية لكل ساعة معتمدة للعام الدراسي 2021-2022 بواقع ثلاثة آلاف جنيهًا مصريًا للطلاب المصريين لكل ساعة معتمدة، وثلاثمائة وخمسون دولارًا أمريكيًا للطلاب الغير مصريين لكل ساعة معتمدة.

تشمل الرسوم الدراسية الوصول إلى لوازم المختبرات الإلزامية للتجارب والمكتبة وقواعد البيانات العلمية والوصول إلى خدمات الإرشاد المهني.

بعد القبول النهائي للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، يجب على الطالب دفع رسوم 10,000 جنيه مصري غير قابلة للاسترداد.

ويمكن للطالب دفع الرسوم الدراسية على قسطين وقد تخضع الرسوم الدراسية لزيادة سنوية للطلاب المقبولين الجدد في السنوات الأكاديمية المقبلة.