«الطاقة الذرية»: إيران تسرع إنتاج اليورانيوم المخصّب 60%

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وكالات)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، في الوقت الذي تجري فيه محادثات دبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وفي تقريره الأخير، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الدول الأعضاء بأنّ طهران «توصلت إلى آلية تشغيلية جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة في منشأة نطنز»، وفق إعلان اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوكالة الأممية أنّ «الآلية الجديدة تقوم على استخدام مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي بدلاً من مجموعة واحدة إذا ما استثنينا اختباراً أولياً لبضعة أيام أجري في أبريل»، مضيفةً أنّ طهران أطلقت بالفعل هذه الآلية.

وكانت إيران باشرت في أبريل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، مقابل 20 بالمئة سابقاً، وهي أعلى بكثير من نسبة الـ3.67 بالمئة المحدّدة في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.