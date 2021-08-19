محمد الفلاح - عرض وطلب.. تفاصيل رسالة أردوغان لحركة طالبان

الخميس 19 أغسطس 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، إنه منفتح على التعاون مع حركة طالبان ولا يزال يريد تأمين مطار كابول.



وأوضح أردوغان في تصريحات صحفية صنفت كرسائل في ظل الوضع الحالي في أفغانستان، أنه منفتح للتعاون مع حركة طالبان، مرحبا بالتصريحات المعتدلة الصادرة حتى الآن، حسب قوله.

وتابع: "لا أزال أسعى للحفاظ على الأمن في مطار كابول"، ويعد تأمين مطار العاصمة الأفغانية طلبا تركيا، فقبل أسابيع، أعلن الرئيس التركي، أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على تولي قوات تركية تأمين مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

لكن تقدم طالبان السريع على الأرض، وصولا لسيطرتها على البلاد وكابول، ومداخل المطار، الأحد الماضي، دفع مراقبين إلى التشكيك في إمكانية تولي تركيا تأمين المطار في ظل النظام الجديد.

وخلال الأيام الماضية، أرسلت طالبان رسائل طمأنة إلى العالم، عبر التعهد بعدم إلحاق الضرر بأي دولة انطلاقا من الأراضي الأفغانية، والحفاظ على علاقات جيدة مع العالم، واحترام حقوق النساء.