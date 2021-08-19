محمد الفلاح - الرئيس الأمريكي يكشف أسباب الخروج سريعا من أفغانستان

الخميس 19 أغسطس 2021

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الأسباب التي أدت إلى تسريع وتيرة خروج قواته من أفغانستان.



وقال الرئيس الأمريكي: "لم يكن ممكنًا تجنب الفوضى أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان".

وأضاف: "لم نستبعد أن تمنع حركة طالبان الناس من مغادرة أفغانستان ولكنها لم تفعل.. وعندما رأيت مشاهد الفوضى في مطار كابول فكرت في أن علينا التحرك أسرع للسيطرة على الموقف".

وتابع: "لو كنا قد قررنا البقاء في أفغانستان لكان علينا إرسال قوات ضخمة للغاية إليها".

ومضى بايدن في حديثه: "مشاهد خروج الرئيس الأفغاني من بلاده والانهيار السريع للقوات الأفغانية التي دربناها تثير الدهشة".

وأكد أن القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان إلى أن يكتمل إجلاء جميع مواطني بلاده حتى لو اضطر للبقاء إلى ما بعد 31 أغسطس/آب الجاري.

ونهاية الشهر الجاري هو الموعد الأخير الذي حدده جو بايدن لخروج القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة أكدت في وقت سابق أنها لم تعد تعتبر أشرف غني طرفاً في أفغانستان، وذلك بعد وقت قصير من تعهد الأخير بالعودة إلى البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إنه تنازل عن السلطة لأنه لم يرد إراقة الدماء في العاصمة كابول.

وكشف الرئيس الأفغاني السابق في كلمة ألقاها للأمة، عن أن "عناصر حركة طالبان أرادوا تكرار الفضائح التي وقعت في أفغانستان قبل 20 عاما".

وشدد على احترامه "جهود رئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله"، ولفت إلى أنه سيعود إلى أفغانستان في المستقبل القريب.

فيما أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأربعاء بأن دولة الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني السابق غني وأسرته وذلك لاعتبارات إنسانية.

وكان الرئيس الأفغاني السابق خرج من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة، يوم الأحد الماضي.