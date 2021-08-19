شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تلجأ إلى الجرعة الثالثة للحماية من «دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي أمس الأربعاء أن جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا ستُتاح على نطاق واسع للأمريكيين اعتبارا من 20 سبتمبر، مستشهدين ببيانات تظهر تضاؤل الحماية من اللقاحات الأولية مع زيادة الإصابات بسلالة دلتا المتحورة.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في بيان إن المسؤولين الأمريكيين سيتيحون جرعة ثالثة للمواطنين الذين حصلوا على لقاحي مودرنا وفايز-بيونتك ذوي الجرعتين قبل ثمانية أشهر على الأقل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "إنها الطريقة المثلى لحماية أنفسنا من السلالات الجديدة التي ربما تظهر.. سيجعلكم ذلك تحظون بقدر أكبر من السلامة ولفترة أطول. سيساعد في إنهاء هذه الجائحة على نحو أسرع".

وأضاف أن الحكومة الأمريكية تتوقع إعطاء 100 مليون جرعة معززة مجانا في نحو 80 ألف موقع في أنحاء البلاد.