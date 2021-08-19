شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 123 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصر تسجيل 123 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ، أنه تم كذلك تسجيل 8 حالات وفاة.

وأضافت الوزارة ، في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل

الاجتماعي (فيسبوك) ، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ بدء انتشار

الفيروس ارتفع إلى 285700 ، من بينها 16638 وفاة.

كما أعلنت الوزارة خروج 429 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تمام

شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 234878 شخصا.