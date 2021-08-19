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مصر: 123 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت مصر تسجيل 123 إصابة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ، أنه تم كذلك تسجيل 8 حالات وفاة.

وأضافت الوزارة ، في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل

الاجتماعي (فيسبوك) ، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ بدء انتشار

الفيروس ارتفع إلى 285700 ، من بينها 16638 وفاة.

كما أعلنت الوزارة خروج 429 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تمام

شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 234878 شخصا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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