شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون 47 شخصاً في شمال بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ما لا يقل عن 47 شخصاً بينهم 30 مدنياً و 14 جندياً في هجوم إرهابي نفذه مسلحون أمس شمال بوركينا فاسو.

وقالت وكالة الأنباء البوركينية، إن الهجوم الذي وقع قرب مدينة أربيندا الشمالية قُتل فيه أيضاً ثلاثة من أفراد ميليشيا موالية للحكومة، فيما أضافت مصادر أمنية أن 85 مسلحاً على الأقل قتلوا أيضا في الاشتباك بعد الهجوم.

وزادت منذ بداية العام الماضي شدة الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل غرب أفريقيا وخاصةً في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأغلب الضحايا من المدنيين، مؤديةً إلى نزوح أكثر من 14ر1 مليون شخص خلال ما يزيد على عامين في حين تستضيف بوركينا فاسو نحو 20 ألف لاجئ من مالي.