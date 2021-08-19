شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هروبه من أفغانستان.. غني: أبلغوني أن «رأسي مطلوب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن «البنتاغون» ليل الأربعاء، أن خطوط التواصل مع «طالبان» مفتوحة، مؤكدا «أن الولايات المتحدة لديها التزام أخلاقي لمساعدة الأفغان الذين خدموا معها»، في وقت ظهر فيه الرئيس، أشرف غني، لأول مرة، بعد هروبه من بلاده، معتبرا أن الاتهامات باستيلائه على أموال نقلها للخارج «مجرد أكاذيب»، وأشار إلى «أن هناك من أبلغه أن رأس الحاكم مطلوب».

وقال غني في بث مباشر أمس الأربعاء عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «أجبرت على الخروج من أفغانستان ولم أرغب أن أكون سببا في إراقة الدماء في كابول»، نافيا جميع التقارير التي تحدثت عن مغادرته أفغانستان بكم ضخم من الأموال، ويقول: إنه وصل إلى البلد المستضيف (الإمارات) بأيد خالية.

وأكد غني أنه موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أكدت في وقت سابق أنها تستضيفه «لأسباب إنسانية».

وأوضح الرئيس الأفغاني الذي غادر البلاد في أعقاب سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، قائلا: «أنا في الإمارات. الأيام الماضية مرت سريعا وقبل أن أخرج من البلاد كنت على تواصل مع طالبان حتى نتفق على انتقال السلطة وفق مصالحة»، مشيرا إلى إجباره على الخروج من العاصمة، وأوضح غني أيضا غادر أفغانستان لتجنب إراقة الدماء، وبعد إبلاغه من قبل حراسه بحدوث «انقلاب».

دخول طالبان

وقال أشرف غني: «كنت في القصر عندما أخبرني الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة».

وتابع: «طالبان وعدونا بأنهم لن يدخلوا العاصمة، لكن كانوا موجودين حول قصر الرئاسة قبل الموعد»، ويواصل: لم أبع أفغانستان ولم أهرب وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوب.

ونفى غني في كلمته التقارير حول خروجه بأموال من البلاد، وقال: خرجت بثيابي وأحذيتي وعمامتي، جئت إلى البلد المستضيف بأيد خالية.

وأشار أيضا في حديثه إلى دعم الجهود السياسية للرئيس السابق حامد كرزاي ورئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله، موضحا: سأعود إلى بلادي في المستقبل القريب.

وأفادت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، بأن وفدا برئاسة أنس حقاني، عضو فريق التفاوض عن حركة طالبان، التقى شخصيات بارزة من خارج الحركة في كابول، أمس الأربعاء، من بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي.

وأظهرت صور وزعتها طالبان أن وفد الشخصيات البارزة ضم أيضا عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في الحكومة السابقة، وفضل هادي مسلم يار، وهو شخصية بارزة من إقليم ننجرهار بشرق البلاد، ولم يصدر بعد أي تعقيب من أي من المشاركين حول نتيجة الاجتماع، وكان كرزاي وعبدالله أعلنا، الإثنين، إجراء «محادثات بناءة» مع طالبان.

خطوط مفتوحة

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت لاحق الأربعاء، أن خطوط التواصل مع طالبان الأفغانية مفتوحة، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس هيئة الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي بشأن أفغانستان أن بلاده لديها التزام أخلاقي لمساعدة الأفغان الذين خدموا معها.

وقال أوستن: إن هناك نحو 4500 جندي أمريكي في كابول حاليا، مبينا أن هدف الجيش الأمريكي زيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الإجلاء اليومية من أفغانستان.

وشدد على أن أمريكا لديها التزام معنوي بمساعدة الأفغان الذين ساعدوها.

من جانبه، قال الجنرال مارك ميلي: إن الحكومة الأمريكية لم يكن لديها أي مؤشر على أن الجيش والحكومة الأفغانية سوف ينهاران بالكامل في غضون 11 يومًا، مضيفًا أن المعلومات الاستخباراتية حذرت من أن الانهيار السريع يمكن أن يحدث في غضون أسابيع أو شهور أو حتى سنوات وليس أيام.

وقال ميلي في المؤتمر الصحفي: إن طالبان تسهل وصول حاملي جواز السفر الأمريكي إلى مطار كابول، مؤكدا أن الوضع الأمني في المطار مستقر حاليا، لكن التهديدات ما زالت قائمة في محيط المطار.

وأضاف: «إن أولويتنا تأمين مطار كابول والدفاع عنه لإجلاء مواطنينا والمتعاونين الأفغان».